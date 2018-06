VIDÉO - Des soignants s'inspirent d'Orelsan pour dénoncer leurs conditions de travail

Mardi 12 juin à 19h, la vidéo avait déjà été vue plus de 26.000 fois YouTube. Au même moment, sur la page Facebook de la CGT CHU Toulouse, elle avait été partagée 85.000 fois et vue plus de 1,7 millions de fois ! Sur le modèle du clip du rappeur Orelsan, "Basique", ces soignants toulousains ont choisi d'exprimer leur colère et de lancer un appel au secours, d'une manière originale.





Au fil de la chanson, le personnel soignant défend la gratuité des soins et déplore, dans un texte ciselé, le manque de moyens, égratignant au passant la direction de l’établissement : "Course à la rentabilité", "défaillances dans le traitement des patients", "coupes dans les effectifs", "personnel surmené", "cas de suicides", etc.