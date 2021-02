Destins brisés : les ruinés du Covid

Marc, un maître d’hôtel, s’enlise de plus en plus vers la misère. Il pouvait gagner jusqu’à 4 000 euros par mois en saison. Il est actuellement au RSA et vient d’aller chercher de la nourriture dans une association d’aides alimentaires. Pourtant, rien ne le prédestinait à tendre la main pour manger. Marc a toujours eu une vie confortable. Il était extra, spécialisé dans le luxe, entre Cannes et Monaco. Pendant près de 20 ans, il est au service des hommes parmi les plus riches et les plus puissants de la planète. La Covid a mis un coup d’arrêt à son activité. N’étant pas salarié, il n’a pas eu droit au chômage partiel.