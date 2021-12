Dîner de Noël : Omicron joue les trouble-fête

Jusqu'au bout, le variant Omicron aura joué les trouble-fête forçant de nombreux Français testés positifs à passer Noël loin des leurs. Mais certains ont malgré tout gardé le sourire.

Le Covid s'invite encore cette année à la table du réveillon de Noël. Plus de 94 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce vendredi. C'est un nouveau record. C'est le cas notamment pour Christian. Il avait de la fièvre et souffrait de courbature, mais il restait confiant. Il a été négatif jeudi, mais un quart d'heure plus tard, quand le pharmacien revient avec son résultat, il a été testé positif au Covid-19.

Estelle, elle, a aussi son lot de déconvenues. À son menu à la veille de Noël, chapon, gel, courant d'air et PCR pour toute sa grande famille. En 2020, sa mère n'était pas venue par précaution. Ce vendredi soir, elle sera là, vaccinée et plus sereine. Quant à son neveu Alexis, positif, il passera Noël isolé.

Et c'est précisément ce que Juliette et Alexandre, malades, n'imaginaient pas. Entre eux, il n'y a aucun lien de famille, mais une solide amitié et surtout le même variant Omicron, leur a annoncé l'Assurance Maladie. Entre covidés, ils ont le droit de se voir et de faire la fête malgré tout. À cette occasion, ils ont également prévu de s'offrir des cadeaux.

TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Malavaud, S. Guerche

