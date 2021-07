REVIVEZ - 14-Juillet : Marie-Sophie Lacarrau et Denis Brogniart au cœur d’une spectaculaire démonstration d’exfiltration

Des avions Rafale et des hélicoptères Tigre lançant des bombes et tirant pour créer ce que l'on appelle "une boule de feu", afin de permettre aux fusillés marins puis aux chars et aux blindés Griffon, et enfin aux commandos rompus à ce type d'exercice, d’intervenir... Regardez les images de cette "Opération Levant" qui permet de comprendre comment nos trois armées coopèrent sur un théâtre d'opérations.