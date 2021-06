Jauge, masque, aération... Voici comment les discothèques pourraient rouvrir

"Ça ressemble à une sortie de crise. Aujourd'hui je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Tous les pays frontaliers ont rouvert, alors pourquoi pas la France ?", s'est interrogé ce vendredi matin sur LCI Jean Roch, le gérant du VIP Room à Saint-Tropez. "Nous allons encadrer cette jeunesse qu'on a privée de vie depuis un an et demi (...) Pour cela, on va respecter à la règle, ce que l'État va nous dicter de faire", ajoute-t-il.

Certains sont même prêts à aller plus loin en demandant la mise en place d'autotests à l'entrée des boîtes de nuit. "On pourrait imaginer un petit centre de test qu'on pourrait faire avec notre personnel. Peut-être qu'il faudrait le former, je ne sais pas, c'est le gouvernement qui nous le dira et le ministère de la Santé", avance ainsi Matthieu Lebrun, gérant du "Milton" à Baudre (Manche) dans le 13H de TF1.

À l'intérieur de la discothèque, une jauge devrait être fixée à 65% de la capacité maximale. Au micro, le DJ devra également rappeler régulièrement les gestes barrières, car le masque ne serait pas obligatoire tout le temps : "Pas nécessaire sur la piste de danse, il faudra par exemple le remettre pour circuler ou aller chercher une boisson au bar. Mais pas question de la consommer au comptoir sauf s'il y a des places assises de plus d'un mètre d'écart. Autrement, il faudra aller se rasseoir pour la boire", détaille Matthieu Lebrun.

Des points techniques qu'il va falloir gérer, mais les propriétaires de discothèques sont plus que jamais déterminés. "Je suis prêt à l'accepter et on va tout faire pour pouvoir respecter ce protocole et prouver qu'on n'est pas dangereux", poursuit-il.