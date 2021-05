Discothèques : les stations balnéaires plaident pour la réouverture

Cet été, Stéphane Malhaire ne pourra ouvrir son bar dansant à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Au même titre que les discothèques, l’établissement doit rester fermé. Pourtant, il est prêt à encadrer les fêtards. "On contrôle les entrées, on met des jauges et des barrières (…) Quand on n’a plus de places assises, on ne fait plus rentrer personne", argumente-t-il.