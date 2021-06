Discothèques : vers une réouverture sous conditions

Pendant plus d'un an, les discothèques vous ont beaucoup manqués. Les discussions sont toujours en cours entre les syndicats et le gouvernement pour une éventuelle réouverture. Les professionnels quant à eux proposent un pass sanitaire obligatoire ou un test PCR de moins de 48 heures à l'entrée. Matthieu Lebrun, gérant du "Milton" à Baudre (Manche) demande en plus la mise en place d'auto-test à l'entrée.