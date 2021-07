Disparition d’Axel Kahn : un homme de combats

Il n'avait rien caché, rien dissimulé en publiant, ces derniers mois, sur ses réseaux sociaux, le récit de sa mort imminente. Il n'avait eu de cesse durant toute son existence scientifique de prolonger la vie. "Je me posais la question : comment serai-je moi-même confronté à la mort ? Je n'y pensai pas avec gourmandise réellement, mais avec une certaine curiosité. Et maintenant, j'y suis et on y fait maintenant, je m'y colle", a-t-il dit dans "C à vous" sur France 5 le 17 mai 2021.