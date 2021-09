Disparition des distributeurs de billets : cette commune de Charente a trouvé la parade

Il affiche fièrement les couleurs de la commune et pour cause, ce distributeur de billets ne dépend d'aucune banque. C'est la municipalité d'Aigre seule qui vient de l'installer au cœur du village. Depuis dix ans, il n'y avait plus de distributeurs au plus près des commerces. On le sait, trouver de l'argent liquide semble aujourd'hui de plus en plus difficile dans les zones rurales de l'Hexagone et, souvent, la carte bancaire ne peut pas être utilisée pour les petites dépenses. En moyenne ici, 40 transactions sont enregistrées quotidiennement, le double les jours de marché. En plus de sa proximité, ce distributeur communal a aussi un autre avantage : il n'y a aucun frais bancaire.

Cette opération a coûté à la municipalité 20 000 euros pour le distributeur et 1 000 euros de loyer mensuel. Aucune banque n'avait répondu aux demandes du maire Renaud Combaud. "Nous avons donc sollicité des prestataires, des convoyeurs de fonds en direct, et c'est la solution de l'un d'entre eux que nous avons retenue pour avoir une gestion directe", explique-t-il. Preuve du succès de cette initiative originale, plusieurs communes ont déjà contacté la mairie d'Aigre pour installer, elles aussi, leur propre distributeur.

En France, le nombre de distributeurs et de points d'accès aux espèces a légèrement reculé en 2020, une diminution toutefois concentrée sur les communes les plus peuplées et les mieux équipées, selon un rapport publié vendredi par la Banque de France. "Concernant les nombres de distributeurs et de points privatifs, à fin 2020, la France métropolitaine compte 48.710 distributeurs de billets en activité, contre 50.316 un an auparavant et 52.451 fin 2018, soit une baisse de 3,2%", souligne le rapport, précisant que ce repli est inférieur à celui observé l'année précédente (-4,1%).

Dans un communiqué séparé, le ministère de l'Économie et des Finances a pour sa part salué "le maintien à un très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France métropolitaine". "En particulier, l'état des lieux à fin 2020 conforte le diagnostic de l'an passé selon lequel plus de 99% de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus résident soit dans une commune équipée d'au moins un automate, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche", ajoute Bercy.