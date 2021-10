Dix ans et déjà grands : les enfants ados de plus en plus tôt

Mais qu'arrive-t-il aux enfants d'aujourd'hui ? La puberté survient de plus en plus tôt à cause des changements d'alimentation notamment. Chez les filles, l'âge des premières règles ne cesse de baisser. À 15 ans il y a siècle, elles arrivent en moyenne à 12 ans aujourd'hui, et ne sont plus rares dès 11 ans.