Document : en immersion avec les stagiaires des forces spéciales françaises

Leur principale arme, c'est voir sans être vu. Vous ne verrez pas leur visage car ils sont dans l'antichambre des Forces spéciales. Ils ont entre 22 et 27 ans et ont enchaîné pendant plus d'un an, formation et sélection drastique. Nous avons suivi l'un de leurs ultimes exercices à Djibouti pendant 24 heures, en plein désert.