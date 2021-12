Document : l’atelier secret du GIGN

C'est le visage du GIGN que vous connaissez : la colonne d'assaut. Mais l'unité déploie aussi d'autres compétences beaucoup plus secrètes. Elle possède un arsenal qui compte bien plus que des armes, utilisé pour mener à ces quelques secondes où tout bascule. Que se passe-t-il avant les interventions ? L'unité nous ouvre les portes de l'atelier du GIGN pour la toute première fois. Concentré de technologie, le laser de cette énorme découpeuse côtoie les imprimantes 3D. Trois gendarmes y travaillent, créent et modifient les équipements. Par sécurité, impossible de vous dévoiler leur projet le plus innovant. Travail du bois, du métal, ils font même de la couture.