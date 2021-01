Don de sang : des collectes organisées dans les grandes villes

Cette année encore, les jeunes sont les plus généreux. La moitié des donneurs ont entre 18 et 35 ans. Et le Covid ne les a pas dissuadé. Ils sont toujours aussi nombreux et plus que jamais conscients de l'importance de leur geste. Il est à noter que de nombreuses collectes ont dû être annulées à cause du contexte sanitaire. D'autres opérations vont être organisées cette année un peu partout dans le pays. Pour y participer, il suffit d'être en bonne santé et âgé entre 18 à 70 ans.