Dons aux associations : les Français de plus en plus généreux grâce à une réduction d'impôt liée au Covid

"Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi", assure une passante interrogée dans le reportage TF1 visible en tête d'article. "On continue à donner même si on se serre un peu plus la ceinture, la crise tout le monde la subit, les associations comme tout le monde", témoigne une autre.

Si plus de la moitié des donneurs ont plus de 60 ans, selon une étude réalisée par le réseau d'experts "Recherches et Solidarité", les plus jeunes ont fait des efforts. On comptabilise ainsi un don moyen de 347 euros pour les moins de 30 ans. Les plus généreux restent les plus de 70 ans avec 665 euros de dons en moyenne par an. "J’ai une bonne retraite, donc j’essaie de partager le plus que j’ai", déclare ainsi un passant.

Pour encourager les dons, l’État a prolongé la loi qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% du montant du don, dans la limite de 1000 euros, soit 750 euros au maximum. "Elle incite et elle reconnait la générosité du public. Elle a permis d’être présent, elle nous permet d’être là et elle nous permet pour toutes les associations qui en bénéficient de préparer l’avenir plus sereinement en incitant aux dons et en permettant à tous les Français qui le souhaitent de pouvoir en faire", expose Patrice Douret, président des Restos du cœur.