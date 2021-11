Dose de rappel : comment les centres de vaccination s'organisent

Ils envisagent de solliciter l'ARS pour avoir une allocation de 250 doses semaine. Plus de doses, plus de patients, cela implique aussi davantage de personnels. Et peut-être une extension des jours d'ouverture. Le département de l'Isère dispose d'un réseau de personnels libéraux, retraité et d'agents du département qui se tiennent prêts pour compléter l'équipe de vaccination sur le site.