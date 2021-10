Drogue au volant : l'étau se resserre sur les fumeurs de cannabis

Malgré cette plus grande sévérité, les dangers de la drogue - et notamment du cannabis - sont encore trop souvent pris à la légère par les conducteurs. "On voit qu’ils ont parfois la conviction que ce n’est pas trop grave d’avoir consommé des stupéfiants avant de conduire", note Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière. "Dans le cas du cannabis, ils ont parfois l’impression que le produit va les rendre plus ‘cool’ au volant alors qu’en réalité, c’est faux. Consommer des stupéfiants avant de conduire c’est multiplier, au moins par deux, son risque d’accident mortel", martèle-t-elle. "Concrètement, les réflexes et la vue du conducteur sont altérés alors qu’il n’en a pas conscience", pointe de son côté Patrick Martinez, chef d’un escadron départemental de sécurité routière.