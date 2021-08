"Du jamais-vu" : pourquoi l'incendie du Var se propage aussi vite

Interrogé par TF1, le lieutenant-colonel Loïc Lambert, commandant des opérations de secours du service départemental d'incendie et de secours (Sdis 83), explique notamment que le vent "favorise les sauts de feu qu'on a pu observer". Des sauts de feu "de 700-800 mètres" par endroits, comme évoqués auprès de l'AFP par le colonel Eric Grohin, des pompiers du Var, contre lesquels les soldats du feu "ne peuvent pas grand-chose si ce n'est préserver les vies humaines et les maisons".

Dans la vidéo de LCI ci-dessous, Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile, abonde ce mercredi en évoquant "une vitesse exceptionnelle parce que jusqu'à présent, sur ce type de feu, on était à 1,5 km par heure. Or là, on a eu entre 5 et 8 km/h".

Le spécialiste mentionne aussi "l'essence des pins parasols, exacerbée par un taux d'humidité très faible, et des températures très élevées. C'est un cocktail explosif." Car la nature de la flore locale semble avoir une forte influence sur la vitesse des flammes.