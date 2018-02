VIDÉO - Du lait infantile contaminé depuis 2005 ? Les familles veulent que le PDG de Lactalis "démissionne"

POLÉMIQUE - Plusieurs semaines après le début du scandale du lait infantile contaminé, l'affaire Lactalis n'en finit plus de faire des vagues. Et alors que le PDG du groupe, Emmanuel Besnier, n'exclut désormais plus une présence de salmonelle dans ses produits depuis 2005, les familles des petites victimes montent une nouvelle fois au créneau.