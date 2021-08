Du Liban à la France : Alan Geaam, un chef guidé par l'étoile du destin

Tout a commencé il y a 22 ans. Arrivé du Liban avec un simple visa de tourisme et 200 francs en poche, Alan Geaam tente alors sa chance à Paris. "Quand on vient ici, il y a de la joie. Mais en même temps, il y a de l’inquiétude, de la peur. On vient dans un pays où on ne connait pas la langue, on n’est personne", confie le principal intéressé.