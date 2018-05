Du Mali à la France, le parcours de Mamoudou Gassama, le sauveur de l'enfant suspendu à un balcon

"Je n'ai rien pensé, j'ai pensé à le sauver et Dieu merci, je l'ai sauvé", a raconté le jeune homme, qui est arrivé en France en septembre 2017 et vit dans un "foyer" d’après son frère aîné Diaby Gassama, qui l'accompagnait à l'Elysée. Mamoudou est originaire du Mali, pays qu’il a quittée en 2013, à l’âge de 17 ans. Il traversé le Burkina Faso, le Niger, avant d’arriver en Libye.





Après une première tentative pour passer en Europe, qui s’est soldée par un échec, il a finalement rejoint l’Italie, en mars 2014. Mamoudou est arrivé en Sicile, où il a séjourné pendant un mois avant de s’installer à Rome. "On m’a donné des papiers pour une durée de 5 ans, mais je ne connaissais personne. Mon grand frère était en France depuis 20 ou 30 ans et, lui, il a des papiers", a-t-il confié au chef de l’Etat lors de son entretien. Et j’ai rencontré ma copine sur Facebook à mon arrivée en France. Elle est gentille avec moi".