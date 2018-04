VIDÉO - "Duoday" : LCI et TF1 participent à la journée de travail en binôme avec une personne handicapée

Accompagner un salarié, découvrir un métier, une entreprise: la troisième édition du "Duoday" doit permettre ce jeudi à des personnes handicapées de faire une "immersion" dans l'emploi, une initiative qui devrait aussi trouver un écho auprès de personnalités politiques ou des médias.





De 80 duos formés dans 28 structures en 2016, l'initiative est passée à 179 duos dans 93 entreprises ou collectivités en 2017, et l'objectif est désormais de "la déployer à l'échelle nationale", selon la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel. Pour elle, "il s'agit d'offrir une visibilité positive au handicap, afin d'en finir avec le sentiment compassionnel, voire stigmatisant, qu'il inspire". Pour les entreprises participantes, l'objectif est de "comprendre le handicap et de sensibiliser les collaborateurs à son inclusion dans leur environnement de travail", précise-t-elle dans une lettre envoyée à la presse.





Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Cluzel, le premier ministre Édouard Philippe, ou encore la ministre de la Santé Agnès Buzyn, se sont engagés à accueillir une personne. Outre TF1 et LCI, plusieurs autres médias et personnalités (Marc-Olivier Fogiel, Cyril Hanouna...) sont également associés à l'opération (Canal +, France Télévision).