Durée des trajets, consommation d'essence... Que changera la baisse de la vitesse à 80 km/h pour les automobilistes ?

Tout naturellement, cette limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes nationales et départementales entraînera un trajet plus long pour les conducteurs. Pour parcourir 10 kilomètres à 90 km/h, en ne prenant pas en compte les aléas du trafic et la signalisation, il faut environ un peu plus de 6 minutes, 6 minutes et 40 secondes plus exactement. À 80 km/h, ces 10 kilomètres se feront en un peu plus de 7 minutes (7 minutes et 30 secondes).





Pour en faire 20 à 90 km/h, il faut environ 13 minutes, contre 15 si la limite de vitesse à 80 km/h est adoptée. Et pour une distance de 50 kilomètres, il faut environ 37 minutes et 30 secondes à la vitesse de 80 km/h, contre un peu plus de 33 minutes à 90 km/h. La différence, plus légère donc que certains pourraient le redouter, est d'autant plus limitée que, entre les passages dans les villes ou les ronds-points, l'automobiliste doit de toute façon réduire sa vitesse à intervalles réguliers sur de tels trajets.