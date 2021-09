VIDÉO - Éboueur, il donne une autre image de son métier sur TikTok et fait un carton

POSITIVITÉ - Jimmy De Pinho Coreia, éboueur dans le Calvados, fait des vidéos sur TikTok qui font un carton.

Jimmy De Pinho Coreia, 25 ans, est éboueur à Vire dans le Calvados. Passionné par son métier, il ne passe pas inaperçu dans les rues. Toujours en train de danser en ramassant les poubelles, il a un jour l’idée de se filmer et de poster ses vidéos sur TikTok. En moins d’un mois, elles atteignent plus de 160 millions de vues.

Il met ainsi l’ambiance dans les communes où il ramasse les poubelles et est désormais reconnu dans la rue. Ses fans sont nombreux. "C’est excellent que ça prenne autant d’ampleur pour lui et que son métier soit reconnu", témoigne l’une d’elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C’est notre TikTokeur à nous, c’est notre petit Virois", poursuit une autre. Mais son plus grand fan, c’est Louis, un petit garçon de cinq ans. Chaque semaine, Jimmy a le droit à son dessin et Louis à sa photo sur le camion. "Je l’aime beaucoup, il fait des bons TikTok", affirme le petit garçon. Mais Jimmy fait aussi l’unanimité chez les plus âgés comme Annick, 74 ans, qui vit sans Internet et qui ne rate pour rien au monde le passage de son éboueur préféré pour qu’il lui montre ses dernières vidéos. "Ça met de l’ambiance, c’est très bien. Il faut le garder", assure la retraitée.

Une initiative qui permet de redorer l’image de son métier

Sa première vidéo a été publiée en juin dernier. La plus populaire a été vue quatorze millions de fois. Un succès que ce jeune Normand n’aurait jamais imaginé. "On s’amusait avec le camion, je filmais avec le téléphone et puis je me suis dit ‘tiens je vais les mettre sur TikTok pour voir ce que les gens pensent’. Ça a tout de suite accroché, c’était énorme", sourit-il.

Depuis, il publie trois vidéos chaque semaine sur le réseau social, toutes réalisées avec l’aide de ses collègues et surtout, toujours dans la bonne humeur. Au-delà de l'humour, son initiative permet de redorer l’image de son métier. "On parle plus de nous, on nous voit plus. Entre guillemets on existe maintenant que Jimmy a mis la lumière sur nous", conclut un de ses collègues reconnaissant.

