Éboueurs, caissières... un an après, les premiers de corvée se sentent oubliés

"Ça, c’est notre dessin préféré, le camion de poubelle dessiné par un enfant de deux-trois ans, il n'y a pas plus touchant." Jérôme, éboueur à Orléans, est nostalgique. Presque un an après le début de l’épidémie de Covid-19, il se sent oublié : "On est retourné un petit peu à notre anonymat d’avant. Quand on a besoin, on sait nous faire des ponts, on va dire, et après... voyez : ça l’a fait avec les personnels infirmiers, on en entend plus parler."