Eclairage public : ces villes qui économisent

C'est devenu un réflexe. Lorsqu’elle sort le soir, Frédérique Pellier peut déclencher l'éclairage public devant chez elle depuis son téléphone portable d'un simple clic. Les lampadaires s’éclairent alors pour 15 min. Grâce à la géolocalisation, les rues voisines peuvent aussi être allumées, si besoin, entre 23h et 5h du matin. “Je trouve ça très bien. On sort, on a besoin de lumière, on appuie sur le bouton sur le téléphone et ça s'allume immédiatement”.