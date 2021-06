VIDÉO - Les plus belles images de l'éclipse solaire de ce 10 juin

Le phénomène, peu visible depuis la France, a duré environ deux heures, entre 11h et 13h (heure française), et plus particulièrement entre 11h55 et à 12h20. Au maximum de cette éclipse dite "annulaire", les Terriens ont ainsi vu la Lune se glisser lentement devant le Soleil, pour le transformer pendant quelques minutes en un mince anneau lumineux, tel un "cercle de feu" dans le ciel de juin.