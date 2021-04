Un professeur peut-il obliger un élève à activer sa webcam? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : pour les cours en distanciel, un professeur peut-il obliger un élève à activer sa caméra ?Les mineurs doivent-ils se munir d'une attestation lorsqu'ils se déplacent à plus de 10 km de chez eux ? Les sports nautiques sont-ils autorisés ? Justine Corbillon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Un professeur peut-il obliger un élève à activer sa caméra lorsque les cours sont assurés à distance ?

Non ! Le ministère de l’Education nous a répondu très clairement : on ne peut pas forcer un élève à allumer sa webcam, d’ailleurs tous n’en ont pas sur leur ordinateur ! Alors, il est vrai que les professeurs préfèrent que les caméras soient allumées pour la concentration et la convivialité. Mais on ne peut pas contraindre les élèves, c’est d'ailleurs la même règle pour les salariés. Voici ce que dit la CNIL : "L’activation de la caméra peut porter atteinte à la vie privée, notamment des personnes présentes au domicile du salarié". Donc c’est le salarié, ou l’élève, qui décide !