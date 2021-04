École à la maison : une première journée chaotique

Premier jour de cours à la maison et déjà des bugs à répétition pour des milliers d'élèves et d'enseignants. Impossible de se connecter. On ne connaît pas le nombre de cours perturbés ou annulés, mais dès 8h30, des messages d'erreur s'affichaient à l'écran. "Ça se concrétise par des messages d'erreur disant que le quota de connexion a été atteint et que pour pouvoir se connecter, il faut attendre qu'il y en ait d'autres qui se déconnectent", explique Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC).