Ecoles fermées : casse-tête pour les familles

Journée perturbée également pour Sokhna Sall. Cette mère de famille est en télétravail et ses enfants n'ont pas école. "C'est la galère parce qu'il faut s'adapter en fonction des imprévus et des absences", a-t-elle lancé. Les enfants, eux, sont heureux même si leur emploi du temps est un peu perturbé. "On va faire des activités différentes pour s'amuser et laisser maman travailler en paix", confie l'une d'entre eux. Ce jeudi matin, leur maman a commencé le travail plus tôt pour s'adapter plus facilement. Jongler entre les enfants et le travail, l'après-midi s'annonce déjà bien chargé.