Écoles : quel protocole sanitaire pour le retour en classe ?

C'est un retour à la fois attendu et redouté. Trois semaines après leur fermeture, les écoles maternelles et primaires rouvrent lundi. Le protocole en cours avant les vacances est confirmé. Au moindre cas positif d'un élève quel que soit son niveau, sa classe sera fermée pour une durée de sept jours. Le ministère de l'Éducation nationale espère pratiquer jusqu'à un million de tests salivaires par semaine dans les écoles maternelles et primaires, avec une priorité donnée aux zones les plus touchées par le virus.