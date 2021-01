Écoles : y a-t-il un intérêt épidémiologique à les refermer ?

En revanche, aucune annonce n’a été faite concernant les écoles, collèges et lycées, qui restent donc toujours ouverts, les vacances de février n’étant pas prolongées par la même occasion, alors qu’il en était question ces derniers jours. A l’initiative du gouvernement, plus d’un million de tests seront déployés dans toute la France d’ici huit jours, pour mieux observer la circulation du virus en milieu scolaire. C’était notamment le cas ce vendredi matin à Arcachon, en Gironde.

Mais qu’en est-il de la situation exacte dans les 61.000 établissements du pays ? Selon les derniers chiffres du ministère de l’Education, 96 d’entre eux sont pour l’heure fermés, dont 75 écoles, 17 collèges et 4 lycées. Depuis les vacances de Noël et avec l’arrivée des variants, les dépistages dans les établissements scolaires sont plus nombreux. Rien que la semaine dernière, ils ont augmenté de 28% pour les 0-14 ans, pour une augmentation identique des cas positifs, de l’ordre de 25% en une semaine.

Cependant, en comparaison avec les autres tranches d’âges, les enfants restent les moins touchés par le Covid-19 avec un taux d’incidence de 117 cas pour 100.000, contre 254 pour 100.000 les 15-44 ans, 217 pour les pour les 45-64 ans, 158 pour les 65-74 ans et 265 pour les 75 ans et plus. "La très très grande majorité des contaminations de l’enfant viennent d’un adulte, précisément de la cellule familiale", souligne Pr. Romain Basmaci, secrétaire général de la société française de pédiatrie et chef du service pédiatrie à l’hôpital Louis-Mourier, à Colombes.

Selon lui, les écoles doivent restées ouvertes car "le coronavirus touche très peu les enfants". "En revanche, il y a un grand risque social et psychologique à la fermeture des écoles", alerte-t-il. Un point de vue partagé pour l’instant par la Haute Autorité de santé (HAS), qui recommande une fermeture des écoles en dernier recours.