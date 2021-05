Élections : quand ma région change mon quotidien

En 2016, pour être au plus près des habitants et mener de grands projets, on a décidé de fusionner les régions. En France métropolitaine, on est passé de 22 à 13 avec des moyens supplémentaires d'un peu plus de 35 milliards d'euros. Contrairement à ce qu'on peut penser, les régions ne s'occupent pas du social ou de la sécurité. Elles gèrent les lycées, la formation professionnelle, aident les entreprises et organisent les transports avec des effets très concrets sur la vie des habitants. À Angers par exemple, la gare flambant neuf de Trélazé a été financée en grande partie par la région Pays de la Loire. Pour la plupart des habitants, l'arrivée de cette gare a tout changé.