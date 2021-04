Électroménagers : le succès des modèles réduits ?

Dans son nouveau studio encore en travaux, pas question pour un salarié de perdre le moindre centimètre. En télétravail depuis le début de la crise, il va passer des journées entières dans sa cuisine. Alors pour gagner de l'espace, il a acheté les meubles et les appareils électroménagers les plus petits possible. "Même dans un petit espace, on a besoin de sentir qu'on peut faire quelques pas, sans être tout de suite contre un meuble, contre un mur", explique-t-il.