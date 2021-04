Éleveurs d'insectes : l'alternative aux pesticides

Il faut tellement une grande quantité d'insectes, que la coopérative de producteur breton possède sa propre ferme d'élevage. Un lieu unique en Europe qui produit environ 130 millions par an. Les insectes grandissent dans cette ferme pendant huit semaines avant de voler au secours des tomates. Mais remplacer des pulvérisateurs par des bestioles coûte beaucoup plus chère et demande plus de surveillance. Et les produit cultivés sans pesticides valent 15 % à 20 % de plus en rayon.