Emeutes en Martinique : un cap franchi dans la violence

Ils ont été rappelés en renfort pour escorter les pompiers. Une voiture enflammée à éteindre. Suivons les gendarmes et découvrons les face-à-face avec ces hommes cagoulés qui viennent de déclencher l’incendie. À la nuit tombée, ce sont eux qui font la loi sur les barrages. Lacrymo contre jets de pierres et de bouteilles, les gendarmes ont reculé une fois le feu éteint.

Ailleurs en Martinique, des policiers et des journalistes ont été visés avec des armes à feu. Ici, on aperçoit un homme tirer un coup de fusil. Nouvelle nuit de violences, incendies, pillages, la Martinique s’est réveillée groggy. Et même en plein jour, certains ronds-points restent inaccessibles. Des habitants sont rackettés et la gendarmerie ne passe pas. La route est coupée aussi pour notre équipe.