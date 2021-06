Emmanuel Macron accompagné de deux illustres vétérans pour commémorer l'appel du 18 juin

Le président Emmanuel Macron commémore ce vendredi le 81e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, en présence du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, et du seul survivant du commando Kieffer, Léon Gautier, qui sera décoré. Tous trois assisteront dans la matinée à la traditionnelle cérémonie militaire au mémorial du Mont Valérien près de Paris. Principal lieu d'exécution de résistants et d'otages en France par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été inauguré le 18 juin 1960 par le général de Gaulle dans une clairière située à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Résistant de la première heure, Hubert Germain fêtera cet été ses 101 ans. Né le 6 août 1920 à Paris, fils d'un général des troupes coloniales, l'ancien colosse de 1m90 est parti à Londres fin juin 1940, il y a 81 ans. A ce moment-là, ce n'est pas l'appel du 18 juin qui l'a décidé à rejoindre la Résistance. "On ne va pas recommencer ce cinéma-là, personne ne l'a entendu, l'appel! On a tous entendu ce laïus effrayant du maréchal Pétain, disant qu'il fallait terminer la guerre et déposer les armes. Ça a été un choc", affirme-t-il. Le souvenir de sa première rencontre avec de Gaulle, cet été-là, est intact : "Il s'arrête un instant, me regarde et me dit : 'Je vais avoir besoin de vous'. Quand, à 18-19 ans, vous vous ramassez ça en pleine figure, dans le désastre général qui est là, il y a quelque chose qui vous émeut profondément".

Engagé dans les premiers au sein des Forces françaises libres (FFL), Hubert Germain a combattu en Syrie, en Libye où il a participé à la bataille de Bir Hakeim, en Égypte, en Italie, en Provence, dans les Vosges et en Alsace. Blessé et décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle fin juin 1944 en Italie, le vétéran, aujourd'hui pensionnaire des Invalides, est le dernier survivant de l'ordre de la Libération créé par le chef de file de la France libre.

"Nous nous devons d'être inspirés par cette force d'âme", lui avait déclaré le chef de l'État le 18 juin 2020. "Votre courage, votre vertu au sens romain du terme, sont une fierté pour notre pays et nous inspirent encore", avait-il ajouté.