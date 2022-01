VIDÉO - "Emmerder" les non-vaccinés : "Derrière cette phrase, il y a la situation actuelle à l’hôpital", lance Brigitte Macron

Emmanuel Macron avait affirmé dans les colonnes du Parisien le 4 janvier dernier avoir "très envie les emmerder", des propos vivement critiqués par les oppositions et qui ont été désapprouvés par une majorité de Français . La Première dame a tenté d'esquiver la question. "Nous en sommes à une semaine de commentaires sur cette question, j’ai décidé de ne plus commenter les commentaires", a-t-elle glissé. Quant au registre employé par son époux, "j’ai fait étudier Rabelais qui avait aussi un langage fleuri", a ajouté l'ancienne professeure de français dans un sourire.

"Je regarde toujours ce qu’il y a derrière cette phrase, c'est-à-dire la situation actuelle à l’hôpital : ils vont tenir, il faut qu’ils tiennent, et on n’a pas d’autres moyens", a-t-elle toutefois poursuivi. Brigitte Macron a assuré n'avoir aucune légitimité à transmettre elle-même un message aux non-vaccinés. "Je ne permets pas de commenter ce que dit un président, je ne suis pas médecin ni élu, qui suis-je pour dire aux gens de faire ci ou ça", a-t-elle argué. "Ils ne le comprendraient pas et je comprendrais qu’ils ne le comprennent pas."

Elle a par ailleurs condamné l'agression d'un député de la majorité à Saint-Pierre-et-Miquelon par des manifestants anti-pass vaccinal, survenue dimanche 9 janvier devant chez lui. "Je crains la violence en général, quand elle n’est pas maîtrisée, et la haine", a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : "Je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, parce qu'on va de plus en plus loin. Je pense que l’on ne s’est pas assez protégé de cela, qu’on a laissé passé beaucoup trop de choses et qu'on est maintenant dans une espèce de spirale."

"Mais qu'il est toujours temps de revenir en arrière", a-t-elle toutefois assuré. À ce titre, elle a dit espérer "que la campagne électorale sera exemplaire". "Permettez-moi de rêver parfois", a-t-elle lâché.