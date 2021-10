VIDÉO - Montagne : le refuge de l'Aigle, situé à 3 450 m d'altitude, cherche un nouveau gardien

Un emploi dans l'un des plus anciens refuges des Alpes françaises, ça vous intéresse ? C'est le moment de postuler ! La FFCAM (Fédération française des clubs alpins et de montagne) propose un poste : celui de gardien du refuge de l'Aigle, donnant à travailler à 3450 mètres d'altitude et à profiter du panorama exceptionnel dans l'un des plus beaux sites de l'Oisans, au cœur du Parc national des Écrins.

Pour ce faire, il suffit d'envoyer à la FFCAM son CV et sa lettre de motivation. "C’est l’un des plus anciens refuges construits par la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM)", est-il écrit dans l'offre. "Il tient une place exceptionnelle dans l’histoire de l’alpinisme français et évoque pour les alpinistes initiés et passionnés les traces de Pierre Gaspard, vainqueur de la Meije et de ses arêtes en 1877. Une nuit à l’Aigle est synonyme d’expérience forte et émouvante."