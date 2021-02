Emploi : les cadres n'ont plus la cote

L'Apec vient de sortir son dernier baromètre sur l'emploi des cadres. D'après celui-ci, les intentions d'embauche des cadres est en recul, une première depuis près de 20 ans. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l'industrie automobile et aéronautique. Aujourd'hui, les cadres sont une population de quatre millions de personnes. Ils se sentent particulièrement menacés pour leurs emplois. Les embauches ne compensent en effet plus les départs naturels et les licenciements. A cause de la crise sanitaire, un cadre sur quatre craindrait de perdre son emploi. Cette crainte est d'autant plus importante chez les jeunes.