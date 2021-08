"Pour moi, c’était normal de sauter" : en Dordogne, une jeune fille sauve un garçon de la noyade

"Il était au bord de la rampe à bateau prêt à sauter dans l'eau. On lui a crié "non, ne saute pas". Il nous a regardé et il s'est jeté dans l'eau", raconte Loucia, revivant la scène. Grâce à sa bravoure, la jeune fille a sauvé une vie au péril de la sienne. "C’est sans réfléchir, c’est instinctif je pense", analyse-t-elle à tête reposée, ajoutant : "J’ai perdu mon père il y a un an et demi d’un cancer et je sais qu’une vie coûte cher".