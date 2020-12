En Dordogne, un bureau "Brexit" pour les ressortissants britanniques

Dans le bureau de Sue Simons, résidente britannique - La Coquille (Dordogne), tout est prêt. Installée en France depuis 30 ans, elle va devoir demander une carte de séjour, obligatoire dès l'année prochaine, pour les Britanniques désireux de rester. Ils sont déjà plusieurs dizaines à passer chaque jour par le bureau "Brexit"de la préfecture de Dordogne. Vérification de l'identité, empreinte, les Britanniques seraient presque surpris par la simplicité du processus. "Au départ, on pensait que ça allait être plutôt difficile. Ça s'est révélé plutôt facile. C'est plus facile que les discussions du Brexit", se réjoussent certains d'entre eux.

Monté en un temps record par la préfecture de Dordogne, ce bureau éphémère et ses agents bilingues, dédié aux Britanniques, est unique en son genre. Il est indispensable pour traiter en urgence les dossiers des 8 000 Britanniques de Dordogne, quatre fois de plus que le flux habituel. "On demande peu de chose en fait. Si vous voulez pour la carte de dix ans, on vous demande juste de justifier votre présence en France. Et pour la carte de cinq ans, des ressources. En gros, il n'y a que l'ordre public qui pourrait amener à un retrait...", explique Anne-Sophie Larue, cheffe du bureau des étrangers à la préfecture de Dordogne.

Ces ressortissants sont heureux de profiter de l'art de vivre à la française et d'un système plus avantageux. Ils se sentent aussi bien accueillis. Procédure expresse et en anglais pour les dossiers bien ficelés, notamment grâce à Roger Haigh, président de l'association "French British Network (FBN). "Tout le monde réalise l'importance économique et financière de l'apport des Britaniques qui sont en France. Il faut qu'ils aient une carte de séjour. Il n'y a pas de "may be...", souligne cet ancien de la chambre de commerce franco-britannique, mandaté par Londres pour tisser des liens avec l'administration française.