En famille ou entre amis : à chacun son réveillon

Deuxième réveillon du Nouvel An sous covid, mais la fête malgré tout ! Entre amis, en famille, au restaurant, au cabaret, chacun tente de profiter quand même de la magie du 31. Vous êtes nombreux à célébrer en petit comité le passage en 2022.

C'est leur premier vrai réveillon depuis 2 ans. Douze amis bien déterminés à oublier l'année 2021. Les discothèques sont fermées, qu'à cela ne tienne, ils ont loué une maison et ont prévu de quoi tenir un siège. "Ça fait chaud au cœur. Ça fait un petit moment qu'on attendait de se retrouver un petit peu. Après cette année, on va dire en demi-teinte, ça fait du bien et c'est ce qu'on attendait vraiment entre jeunes", dit l'un d'eux. Ils sont vaccinés, testés et ont pris toutes les précautions pour passer une soirée l'esprit léger.

Autre génération, même préoccupation. Mado et Vincent n'ont pas reçu de mauvaises nouvelles. Dans quelques heures, leurs quatre invités seront bien là. "Cette année, on fait la fête, mais on limite", assure Mado. Et pour finir, ils ont prévu d'aérer régulièrement. Les invités peuvent arriver sereinement.

Il y a un convive que tout le monde redoute, c'est la Covid-19. Elle s'est invitée dans une famille à quelques jours du réveillon. Trois personnes positives, chacun doit garder ses distances.

La centaine de jeunes attendues dans cette maison ce soir n'iront certainement pas se coucher à minuit. Pour l'organisateur, le pari est plus risqué, mais il a exigé que chaque invité présente un pass sanitaire et un test à l'entrée. Beaucoup de prudence, même si le but, c'est que la fête soit réussie. Dans les soirées privées, pas de jauge ni de couvre-feu, les invités danseront jusqu'au bout de minuit pour accueillir 2022.

