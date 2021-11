VIDÉO - En Guadeloupe, des sapeurs-pompiers à la fois grévistes et secouristes

Depuis le début de la crise qui secoue l’île de la Guadeloupe, en proie à un mouvement social de contestation contre les restrictions sanitaires, les pompiers sont de plus en plus sollicités pour des feux, souvent d’origine criminelle. Nombre d’entre eux sont également grévistes, mais ils continuent tout de même à assurer les interventions d’urgence dans un climat tendu.

Après plus d’une semaine d’émeutes et de violences, les mobilisations s'étant étendues à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère.

Par ailleurs, la contestation gagne aussi les rangs des sapeurs-pompiers eux-mêmes. Dans cette caserne, 80% du personnel est en grève : tout en assurant les départs d’urgence, ils protestent contre l’obligation vaccinale. L’entrée du centre est même devenu un point de ralliement pour les manifestants ce week-end.

"On demande juste que l’on respecte nos valeurs, nos droits, notre liberté de choisir, lance un soldat du feu. Après, ceux qui veulent faire le choix de la vaccination, qu’ils le fassent." L’obligation vaccinale des pompiers a été repoussée à la fin de l’année, mais l’annonce est loin de satisfaire les grévistes. "On veut son annulation, et on ne va pas arrêter de se mobiliser tant que ça ne sera pas réglé", affirme le lieutenant de la caserne Gabriel Gustave.