En lutte contre la maltraitance animale

Chaque année, la gendarmerie recense une dizaine de milliers de cas de maltraitance animale. Un chiffre sous-estimé selon les associations de protection des animaux. Il est d'ailleurs en constante augmentation. L'association Action Protection Animale, par exemple, reçoit une vingtaine de signalements par jour. Ceux-ci lui permettent d'agir et de mettre en sécurité les animaux. Avec le concours des forces de l'ordre, elle peut retirer la garde de l'animal si besoin est, et poursuivre l'auteur de la maltraitance. Dans l'Hexagone, les auteurs de cruauté et de maltraitance envers des animaux encourent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Des peines jugées trop faibles et trop rarement prononcées d'après les associations.