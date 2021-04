"En quête de demain" : la bonne idée qui met fin au gaspillage des savons d’hôtels

Que deviennent les savons des chambres d'hôtel ? Soit ils sont emportés par les clients, soit ils partent à la poubelle après avoir été à peine utilisés. Ainsi, en France, un million de savons sont jetés chaque semaine, soit plus de 50 millions par an. Un énorme gaspillage qui a sauté aux yeux de Pauline Grumel. "Lors d’un séjour à l’hôtel, je me suis lavée les mains avec une petite savonnette et je me suis dit ‘une fois qu’elle est utilisée, si je ne l’emmène pas chez moi, qu’est-ce qu’elle va devenir ?’ Si on fait ça avec tous les hôtels, ça doit être un gâchis phénoménal !", explique la jeune femme.

De ce constat est née l’association "Unisoap", unique en France et qui fonctionne grâce aux dons. Elle récupère désormais les savons à usage unique de 150 établissements afin de leur offrir une seconde vie. Les nouveaux cosmétiques sont ensuite redistribués aux plus démunis, qui n’ont parfois pas les moyens de s’acheter des produits d’hygiène. Une initiative autant écologique qu’humanitaire que nous mettons dans la lumière ce mercredi 28 avril, à l’occasion de l’opération "En quête de demain", que soutiennent TF1 et LCI, au cours de laquelle Sparknews et les grands titres de la presse quotidienne régionale s’associent pour présenter à leurs lecteurs une initiative environnementale et sociétale de leur territoire.