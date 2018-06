Lilian Thuram : "Il y a dans nos sociétés un discours qui valide la supériorité de la race blanche"

LCI : Comment expliquez-vous que des enfants si jeunes puissent repousser l'un de leur camarade juste parce qu'il est noir ?

Lilian Thuram : Tout d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur un point : le racisme n'est pas quelque chose de naturel. Si vous mettez ensemble des enfants très jeunes, et peu importe leur couleur de peau, il ne va pas y avoir de rejet. Cela n'est pas inné. C'est important de le dire parce que parfois certaines personnes pensent qu'il est normal de rejeter celui qui est différent. Or chacun de nous est différent, et je ne parle pas que de la couleur de peau, donc si on part de ce principe, les enfants ne joueraient avec personne. Après il faut se poser la question de savoir pourquoi ce sont des enfants blancs qui rejettent un enfant noir. Cela veut-il dire qu'il n'est pas légitime que cet enfant soit là et joue avec eux ? Il y a de ça. Il y a un jugement de valeur chez ces enfants : 'Je te rejette parce que tu es moins bien que moi'. Sauf que ces enfants n'intellectualisent pas ce rejet, ils l'ont juste intégré dans leur environnement. En fait, ils ne font que reproduire un schéma qui est extrêmement vieux et que l'on retrouve parfois au travers du discours familial, ou dans ce qu'ils perçoivent. Regardez si vous déambulez très tôt le matin dans les rues de Paris, vous allez voir que ce sont beaucoup de personnes non blanches qui nettoient ou qui ramassent les poubelles. Le jugement de valeur se fait tout seul. Ce qui se passe dans ce jardin d'enfants raconte finalement ce qui se passe dans la société.

LCI : Ce qui est également troublant dans la vidéo c'est le rôle des parents qui n'interviennent pas et qui laissent faire. Pourquoi un tel comportement ?

Lilian Thuram : Là encore, c'est un condensé de ce qui se passe dans la société. Prenons un exemple, si dans votre boulot vous décrétez que quelque chose n'est pas juste, et que personne ne se lève avec vous pour le dire, peut-être allez-vous vous rasseoir. Tout simplement, parce que si personne ne bouge, cela pourrait se retourner contre vous. Et bien c'est exactement le même schéma qui se passe quand on essaie de se battre contre le racisme.