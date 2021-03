Enlèvement en Irak : les ex-otages de SOS Chrétiens d'Orient témoignent

Un peu plus d'un an est passé, mais la date reste toujours là, indélébile dans leur mémoire comme une cicatrice qui ne se referme pas. Le 20 janvier 2020, Antoine Brochon et Julien Dittmar sont dans un taxi à Bagdad avec un troisième Français également membre de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient ainsi qu'avec leur interprète irakien. Même si la menace de Daesh s'est à l'époque nettement affaiblie, des assaillants armés jusqu'aux dents les ont kidnappés en plein jour, en quelques secondes. "On nous bande les yeux, on nous attache. On nous empêche de voir leur visage, la route (...)", rappelle l'un des ex-otages.