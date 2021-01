Enquête : comment bien choisir sa brosse à dents ?

Où acheter sa brosse à dents ? Comme un Français sur cinq souffrait de gencive sensible, mieux vaut privilégier la pharmacie. Ces produits y coutent trois fois plus chers qu'en grande surface. La particularité, c'est que l'extrémité des poils a été polie. Invisible à l'oeil nu, ce détail est important parce que le fait d'avoir une extrémité qui soit polie donc arrondie, va éviter de traumatiser la gencive et d'abimer la surface de l'émail.

Pour les brosses à dents électriques, les modèles sont plus chers, mais beaucoup plus efficaces. "La brosse à dents électrique pour une durée équivalente à une brosse à dents manuelle, va enlever deux fois et demi de plus de plaques", souligne Dr Arnaud Leveque, dentiste. Avec le système de minuterie, l'utilisateur connaît la durée de son brossage. "La brosse à dents électrique permet d'atteindre le temps idéal de brossage, qui est de deux minutes. Or, on sait qu'avec un brossage manuel, nous allons avoir un temps moyen de brossage de 43 secondes. Trop insuffisant pour avoir une santé bucco-dentaire. Électrique ou manuelle, la règle reste la même : changer de tête et de brosse tous les trois mois.