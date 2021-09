Enquête : dans les coulisses des opérations de déminage en Normandie

Depuis le débarquement et la Seconde Guerre mondiale, la Normandie est la région qui nécessite le plus d'interventions, avec plus d'un millier chaque année. Dans notre pays, plus de 24 millions d'obus ont déjà été désamorcés. Aujourd'hui, la plupart des bombes qui n'ont pas explosé se retrouvent sur le littoral. Ainsi, les fonds marins de Normandie peuvent réserver quelques surprises. À Port-en-Bessin par exemple, les pêcheurs savent que leurs filets peuvent remonter des charges explosives.