VIDÉO - Enquête du 13H de TF1 sur les Français et leur région : les Hauts-de-France, celle qu'on ne veut pas quitter

SONDAGE EXCLUSIF - Une enquête réalisée par Sociovision pour le JT de 13H de TF1 sur la relation qu'entretiennent les Français à leur région révèle ce lundi qu'un habitant sur deux habite dans celle où il a grandi. Dans les Hauts-de-France, 9 habitants sur 10 sont concernés, un record dans l'Hexagone.

Quand on y est né, on y reste : sur le marché de Bergues près de Dunkerque, dans le Nord, les passants avouent être viscéralement attachés à leur région. Et pour cause, si 53% des Français résident toujours là où ils ont grandi, dans la région Hauts-de-France, 89% des habitants sont concernés. C'est l'un des résultats de la vaste enquête sur la relation des Français à leur région, publié par TF1 ce lundi. En tout, 3500 personnes de 18 à 74 ans ont répondu à un questionnaire de Sociovision, filiale de l'institut de sondages Ifop.

"J’ai toujours vécu ici, ce serait difficile pour moi de quitter la région car je suis attachée à ma famille et aux gens", confie une passante dans le reportage du 13H en tête de cet article. "J’aime bien rester dans les Flandres discuter le patois flamand", glisse un autre. Dans les Hauts-de-France, 38% des habitants parlent la langue régionale, contre 18% à l’échelle nationale selon ce sondage.

"On n'a pas besoin de soleil pour être bien, on est chaleureux dans le cœur", lance Doriane, qui tient un étal de poulets rôtis. Pourquoi quitter une région si conviviale en effet ? Parmi les trois thèmes qui font le plus la fierté de ces habitants, on compte la gastronomie, mais aussi la vie sociale, la convivialité et les états d’esprit, la mentalité. C'est cette convivialité qui arrive en tête des valeurs les plus attribuées à la région par les sondés, suivie de la simplicité, la solidarité et le courage. Ici, lorsque l’on commande un verre au comptoir dans un bar, on n’est pas à l’abri de se faire des amis en quelques minutes.

"Nos enfants étaient à l’école ici, le tissu social fait qu’on est attaché à cette région"

Les habitants sont aussi très attachés à la famille. Le sondage du 13H de TF1 révèle que près d’un habitant sur dix se sent bien dans cette région et en est fier, elle qui "fait partie de nos souvenirs, notre enfance", explique une Berguoise. "On se rattache à nos grands-parents, aux arrière-grands-parents quand on les a connus." "On aime bien partir, aller en vacances, mais on aime bien revenir car les copains et la mer nous manquent", confie une autre habitante. "Nos enfants étaient à l’école ici, le tissu social fait qu’on est attaché à cette région", poursuit son compagnon. Cécilia, la fille du couple, est revenue à Dunkerque il y a quelque temps. Elle a plaisir en particulier à retrouver le carnaval, tradition locale prisée des habitants. "C’est très important pour nous, c’est un moment de partage qui se déroule pendant une longue partie de l’hiver jusqu’au printemps", explique la jeune mère. Comme elle, presque 94% des habitants de la région interrogés pensent qu’il est important de mettre en valeur les spécialités et les traditions régionales.

Seule ombre au tableau dans cette région : 57% des habitants pensent que les Hauts-de-France souffrent de désindustrialisation, un record à l’échelle nationale, tandis que près de la moitié d’entre eux considèrent que leur région est délaissée par les services publics, contre 37% à l’échelle nationale. En tout, 64% de ces habitants estiment que leur région est moins bien lotie que d’autres, un score qui devance de loin les autres régions - la deuxième place revenant à la Bourgogne-Franche-Comté et ses 50%.

La rédaction de LCI | S. Hembert et G. Delobette

